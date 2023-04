Il decreto tariffe per i nuovi Lea è stato approvato

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato con grande soddisfazione l’approvazione del Decreto tariffe – Dpcm 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea). Il decreto prevede l’introduzione di due nomenclatori: uno per la specialistica ambulatoriale, che entrerà in vigore il primo gennaio 2024, e l’altro per l’assistenza protesica, che entrerà in vigore il primo aprile 2024. Il totale degli stanziamenti previsti è di circa 400 milioni di euro, di cui alcuni già stanziati precedentemente e il resto proveniente dalla Legge di bilancio dello scorso anno.

Il nuovo Nomenclatore amplia il numero di prestazioni tariffate da 1.702 del 1996 a 2.108, offrendo ai cittadini l’accesso a nuove prestazioni e superando le disuguaglianze esistenti tra le varie regioni. Inoltre, è prevista la costituzione di un Tavolo di monitoraggio per controllare l’effettiva applicazione del Decreto Lea e della spesa ad esso associata.

Il ministro Schillaci ha sottolineato l’importanza di questo provvedimento per il sistema sanitario italiano, impegnandosi a offrire il meglio per la sanità pubblica e garantendo il diritto di tutti ad accedere ai nuovi Livelli essenziali di assistenza. Inoltre, ha annunciato la costituzione di una Commissione Lea per raccogliere le istanze relative alle nuove prestazioni da inserire nel tariffario dei Lea.

Il Decreto tariffe – Dpcm 12 gennaio 2017 sui nuovi Lea è il risultato di un lungo lavoro che ha richiesto oltre sei anni per essere approvato, ma finalmente i pazienti delle varie regioni avranno accesso a nuove prestazioni e si potrà superare la situazione di prestazioni obsolete in molte regioni. Il ministro Schillaci ha dichiarato la disponibilità a trovare ulteriori 200 milioni di euro entro la fine dell’anno, in caso di maggiore richiesta, grazie al lavoro del Tavolo di monitoraggio con il Mef.