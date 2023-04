I sindacati degli artisti tedeschi hanno pubblicato un appello per regolamentare le IA

Quarantadue associazioni e sindacati tedeschi, che assieme rappresentano più di 140.000 autori e artisti, hanno chiesto mercoledì all’Unione Europea di rafforzare le regole sui progetti di intelligenza artificiale in fase di elaborazione, sostenendo che rappresentino una minaccia per i loro diritti d’autore.

Diverse associazioni di fotografi, designer, giornalisti e illustratori hanno chiesto alla Commissione europea, al Consiglio europeo e ai legislatori dell’UE, che l’uso non autorizzato di materiale protetto per l’addestramento di intelligenze artificiali deve essere fermato quanto prima, attraverso nuove regole e nuove autorità ad hoc. «L’assenza di trasparenza nel processo di trattamento dei dati e la sostituzione delle fonti con l’output delle IA generative sollevano questioni fondamentali”, si legge nella lettera, che cita l’esigenza che le aziende paghino un equo compenso per l’uso di opere protette da IA.

“Qualsiasi regolamentazione sul mercato delle IA deve prevedere norme chiare sull’uso di materiale protetto da diritto d’autore”, insistono i firmatari dell’appello.