The Sandman 2: la produzione si prepara all’inizio delle riprese

Ecco cosa ha rivelato l'autore Neil Gaiman sull'inizio delle riprese di The Sandman 2.

Neil Gaiman ha offerto di recente degli aggiornamenti su The Sandman 2, la seconda stagione della serie Netflix che, secondo quanto è stato rivelato dallo stesso autore, è pronta ad essere girata.

Ecco cosa ha rivelato Neil Gaiman:

Le sceneggiature degli episodi sono già pronte, i set sono stati disegnati, e stiamo concludendo con la selezione del cast per iniziare le riprese del primo episodio.

Già Mason Alexander Park aveva dichiarato che le riprese di The Sandman 2 sarebbero iniziate durante il periodo estivo, e sembra che la tabella di marcia sia pronta ad essere rispettata. Già lo scorso novembre era stata annunciata l’uscita dei nuovi episodi di The Sandman, con una formula particolare definita “a dosaggio”. Le puntate potrebbero quindi uscire a blocchi.

Nella serie Tom Sturridge è Morpheus aka Sogno, Kyo Ra/Vanesu Samunyai sono Rose Walker, Vivienne Acheampong fa Lucienne, Boyd Holbrook è il Corinzio, e Patton Oswalt fa Matthew the Raven. E poi ci sono Jenna Coleman che fa Johanna Constantine, Gwendoline Christie come Lucifer Morningstar, David Thewlis che fa John Dee, Kirby Howell-Baptiste come Death, e Mason Alexander Park nei panni di Desire.