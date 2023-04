SkyDrop ottiene l’autorizzazione per effettuare le consegne con drone

SkyDrop è la prima azienda in Nuova Zelanda ad ottenere l'approvazione per le consegne tramite drone dal negozio a casa del cliente.

SkyDrop (precedentemente Flirtey) ha ottenuto l’approvazione Part 102 dall’autorità dell’aviazione civile della Nuova Zelanda (CAA) per lanciare il suo primo drone hub a Huntly, Nuova Zelanda. Ciò posiziona SkyDrop come la prima azienda in Nuova Zelanda a ottenere l’approvazione per le consegne tramite drone dal negozio a casa del cliente, che copre anche alcune operazioni al di là della linea di vista visiva.

SkyDrop crea aeromobili, software di supporto e piattaforme di lancio per fornire soluzioni di consegna tramite drone ai clienti di tutto il mondo. Il servizio di consegna dell’azienda offre consegne più rapide e convenienti per le comunità locali, riducendo anche la congestione del traffico e le emissioni di gas serra. Con la nuova approvazione, l’azienda potrà lanciare il suo primo drone hub a Huntly, aprendo l’accesso a un flusso affidabile di entrate attraverso le consegne, beneficiando sia SkyDrop che i suoi clienti.

L’approvazione è stata concessa dal CAA dopo una revisione completa della tecnologia e delle procedure operative di SkyDrop e dopo anni di test estensivi condotti sia negli Stati Uniti che in Nuova Zelanda. Il processo è stato facilitato dalla tecnologia di sicurezza leader di SkyDrop, dotata di un sistema di recupero con paracadute a bordo esaminato dal CAA. Oltre alla CAA, SkyDrop ha anche ottenuto l’approvazione dal Consiglio del Distretto di Waikato dopo essersi incontrata con gli stakeholder locali a Raahui Pookeka (Huntly), compreso il Waahi Paa, che ha chiamato un drone SkyDrop Te Kaahu (Il Falco).

Ciò prepara il terreno per SkyDrop per espandersi, poiché il metodo di valutazione del rischio utilizzato per ottenere questa approvazione può essere applicato ad ulteriori località per stabilire una rete di drone hub in tutta la Nuova Zelanda e in Australia, Canada e nei paesi membri dell’Unione europea utilizzando il metodo JARUS SORA.

SkyDrop è entusiasta di lavorare con la CAA per fare della Nuova Zelanda il leader dell’innovazione nella consegna tramite drone più veloce, più economica e più ecologica dell’ultimo miglio. Questa approvazione è una pietra miliare rivoluzionaria per SkyDrop e l’industria della consegna tramite drone. SkyDrop sta per lanciare consegne regolari tramite drone per quasi 10.000 persone e aziende a Huntly.

Matthew Sweeny, fondatore e CEO di SkyDrop