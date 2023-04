Settore plastica: servizi innovativi per le PMI

La suite di prodotti RETUNER® di Orchestra è una PMI innovativa che propone un concetto di digitalizzazione della fabbrica volto ad accrescere la competitività delle imprese del settore plastica. RETUNER® consente di creare un sistema integrato fabbrica-azienda grazie all’interconnessione multiprotocollo di qualsiasi macchina, nuova o esistente, elettromeccanica o informatica, con i sistemi informatici aziendali. In questo modo, è possibile avere accesso ai benefici del Piano Transizione 4.0 e ottenere dati sicuri e certificati per organizzare in modo efficiente la produzione, ridurre gli sprechi e aumentare efficienza e competitività.

La soluzione digitale RETUNER® include anche componenti come lo SMARTEdge5.0, che elabora a bordo macchina i dati grezzi trasformandoli in informazioni pronte all’uso, e MiniMES5.0, che pianifica, monitora e consuntiva gli ordini di produzione in tempo reale e consente l’analisi delle performance della produzione nel settore plastica.

La suite di prodotti RETUNER® è progettata per offrire un supporto attivo agli operatori di produzione e ai manutentori tramite applicazioni di AR e AI, che offrono nuovi servizi digitali a bordo macchina e assistenza attiva in tutte le fasi di produzione. In particolare, i responsabili di reparto possono utilizzare i servizi digitali di prossimità per anticipare eventuali derive di processo, guidare le giovani maestranze nell’attrezzaggio e nella configurazione più opportuna delle macchine in funzione del prodotto in lavorazione e offrire funzionalità diagnostiche ai manutentori.

Infine, RETUNER® è accessibile dal Portale Active Tutor, uno strumento che forma e guida l’operatore mentre sta lavorando. Questa soluzione digitale completa, chiavi in mano, è la soluzione perfetta per le piccole e medie imprese del settore plastica che desiderano trasformare digitalmente la propria produzione, migliorare l’efficienza e rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione.