Prehistoric Planet 2 – Ecco il teaser ufficiale della serie Apple TV+

Il 22 maggio è pronta ad arrivare sulla piattaforma streaming Apple TV+ la serie Prehistoric Planet 2, di cui è stato da poco diffuso il teaser trailer.

Ecco il filmato.

Prehistoric Planet è un progetto del produttore esecutivo Jon Favreau e di Mike Gunton, con la narrazione in lingua originale di Sir David Attenborough. Il progetto combina immagini e filmati che cercano di ricostruire la vita selvaggia della preistoria, con le ultime scoperte paleontologiche e tecnologiche. L’obiettivo è quello di creare un’immersione totale in un’epoca remota del nostro Pianeta.

La serie è prodotta dal team BBC Studios Natural History Unit (“Planet Earth”) con il supporto per quanto riguarda le immagini fotorealistiche ad opera di MPC (Il Re Leone, Il Libro della Giungla), applicato ai concept art di Jellyfish Pictures (“The Book of Boba Fett,” “Spirit: Untamed”).

Nella seconda stagione di Prehistoric Planet vedremo nuovi dinosauri come i Tarchia, gli Ankylosaurus, e l’immancabile Tyrannosaurus rex. In aggiunta ci saranno anche le musiche di Hans Zimmer ed Andrew Christie per Bleeding Fingers Music. Ed ancora avremo i contributi sonori di Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music.