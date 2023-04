NaturSea-PV: nuovo progetto UE per il fotovoltaico galleggiante

Il progetto europeo NaturSea-PV è stato lanciato con l’obiettivo di migliorare la durata e l’affidabilità delle sotto-strutture marine per impianti fotovoltaici galleggianti offshore. Warrant Hub, società del Tinexta Group specializzata nella consulenza strategica e finanziaria per l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle imprese, partecipa al progetto come unica realtà italiana.

Il progetto prevede la realizzazione di piattaforme in eco-calcestruzzo ad altissime prestazioni e a basse emissioni di carbonio, rivestite con nuovi ritrovati antivegetativi e anticorrosivi a base biologica. In questo modo si punta a ridurre il degrado e i tassi di guasto degli impianti fotovoltaici galleggianti, diminuendo il rischio di investimento e il costo livellato di elettricità.

Il progetto NaturSea-PV coinvolge 11 partner di 6 diversi Paesi europei, coordinati da Tecnalia, il più grande centro spagnolo di ricerca applicata e sviluppo tecnologico. Warrant Hub, tramite la EFD, è responsabile della comunicazione, della divulgazione e dello sfruttamento dei risultati, nonché delle attività di determinazione del loro impatto ambientale e sociale.

Il nuovo concetto di piattaforma sviluppato da NaturSea-PV presenterà un design ispirato alla natura, con una configurazione “a giglio” che consente di sfruttare la flessibilità e la leggerezza dei nuovi eco-calcestruzzi per resistere ai severi carichi metoceanici. Le prestazioni dei materiali e dei componenti del nuovo sistema saranno testate non solo in laboratorio ma anche in condizioni realistiche, in mare aperto. Nell’ambito del progetto, sarà sviluppato uno strumento computazionale per analisi predittive su aspetti di durabilità, che permetterà di ottimizzare le proprietà dei materiali e pianificare operazioni di manutenzione tempestive.

Il fotovoltaico galleggiante offshore rappresenta una delle applicazioni di frontiera per la produzione di energie rinnovabili. La possibilità di diffondere impianti duraturi, affidabili ed ecocompatibili è strategica per gli obiettivi di transizione green perseguiti dall’UE. Warrant Hub è orgogliosa di contribuire con la propria esperienza nel campo dell’euro-progettazione a questo progetto all’avanguardia per il settore.