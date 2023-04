Le etichette alimentari hanno il potere di far risparmiare miliardi per la cura del cancro

L’introduzione nel 2018 delle etichette con le calorie nei menu sta già aiutando gli adulti americani a fare scelte più sane nei ristoranti e nei fast-food, con analisi che mostrano una diminuzione netta dell’apporto calorico da 20 a 60 calorie per pasto fuori casa. Sebbene questo possa sembrare un dato trascurabile, uno studio di modellizzazione guidato dai ricercatori della Tufts University, pubblicato il 18 aprile sulla rivista BMJ Open, stima che ciò sia sufficiente a prevenire almeno 28.000 casi di cancro associati all’obesità e 16.700 decessi per cancro nell’arco della vita, con un risparmio complessivo di 2,8 miliardi di dollari in costi netti per la sanità e la società. Sulla base dei dati disponibili di un’indagine nutrizionale nazionale condotta su adulti statunitensi di età superiore ai 20 anni negli anni 2015-2016 e integrando le statistiche nazionali sul cancro, i ricercatori della Friedman School of Nutrition Science and Policy hanno modellato la probabilità che gli americani si ammalino di 13 tumori legati all’obesità e il conseguente onere per il sistema sanitario. Sebbene lo studio non sia una valutazione reale della politica di etichettatura delle calorie, imposta dall’Affordable Care Act a tutte le catene di ristoranti con 20 o più punti vendita, molte delle statistiche proiettate sono state convalidate dalle statistiche sul cancro realmente esistenti.

“È importante continuare a mostrare ai consumatori, ai politici e all’industria come piccoli cambiamenti possano portare a grandi benefici”, afferma l’autore principale Mengxi Du, dottorando in Epidemiologia della nutrizione e Scienza dei dati presso la Friedman School. “La nostra visione a livello di popolazione suggerisce che queste etichette possono essere associate a sostanziali guadagni di salute e a risparmi sui costi sanitari legati al cancro, che potrebbero essere raddoppiati con un’ulteriore risposta da parte dell’industria, ad esempio sostituendo le voci di menu ad alto contenuto calorico con opzioni a basso contenuto calorico o riformulando le ricette”.

I pasti al ristorante, che rappresentano 1 su 5 dell’apporto calorico totale consumato dagli adulti, sono spesso accompagnati da calorie aggiuntive, zuccheri e grassi saturi. Poiché gli studi stimano che i tumori legati all’obesità rappresentano oggi il 40% di tutti i casi di cancro di nuova diagnosi e contribuiscono al 43,5% dei costi diretti totali per l’assistenza oncologica, aiutare le persone a fare scelte alimentari sane a casa e fuori casa viene considerato da ricercatori e politici come una strategia di prevenzione del cancro. Il modello del team di Tufts, che ipotizza che le etichette delle calorie dei menu portino a una perdita di peso di un chilo all’anno, ha stimato i maggiori guadagni di salute e risparmi netti tra i giovani adulti, di età compresa tra i 20 e i 44 anni, che stanno assistendo a un aumento sproporzionato dei tumori associati all’obesità. “Le persone con un livello di istruzione o di reddito più elevato sono consapevoli delle informazioni contenute nelle etichette dei menu e di come comprenderle, ma dobbiamo impegnarci nell’educazione delle comunità sottorappresentate, a basso reddito o a rischio, perché vediamo ancora alcune disparità”, afferma Du. “Penso che le persone vorrebbero vedere i numeri delle calorie quando vanno al ristorante: anche se i menu non forniscono informazioni nutrizionali complete, questo aiuta tutti noi a fare rapidi calcoli sul cibo che stiamo per acquistare”. Da questa ricerca si evince che le politiche di etichettatura che incoraggiano efficacemente i consumatori a prendere decisioni alimentari più sane sono una forma di prevenzione del cancro: riducono le probabilità di essere obesi e di ammalarsi di un tumore associato all’obesità, migliorando al contempo la qualità della vita“, afferma l’autore dello studio Fang Fang Zhang.