Iliad: acquistare l’iPhone 14 a rate diventa “economico” grazie alle due offerte di trade-in

Grazie ad Iliad, acquistare un nuovo iPhone diventerà un pochino più accessibile e comodo. A partire da questa settimana, l’operatore mobile ha annunciato un nuovo programma che consente di acquistare un iPhone a rate. Non è previsto alcun anticipo, né tassi d’interesse e si può richiedere direttamente dal sito internet di Iliad.

Iliad ha stretto una partnership con Younited, azienda fintech che offre soluzioni di pagamamento a rate. Iliad continuerà ad offrire la possibilità di acquistare gli iPhone 14 in un’unica soluzione.

Come anticipato, il piano è a tasso zero e non è previsto alcun anticipo da parte del cliente. In compenso, i clienti potranno scegliere tra due possibili piani di dilazione: 12 o 24 mesi, con rate mensili che ovviamente cambiano a seconda del piano scelto.

A rendere ancora più interessante il piano ci pensa il fatto che il cliente dovrà versare la prima rata solamente 30 giorni dopo la consegna dello smartphone. Insomma, al momento dell’ordine non paga alcunché. Ovviamente l’accesso al piano di dilazione è soggetta all’approvazione di Iliad e Younited.

Non bastasse, il cliente può anche ricevere uno sconto sul prezzo dell’iPhone attraverso la permuta di un vecchio dispositivo iPhone (Spot Trade-In), oppure impegnandosi a restituire lo smartphone al termine del periodo di finanziamento (Forward Trade-In). Un’opzione non esclude l’altra: dunque si può dare dentro un iPhone e poi impegnarsi a restituire il modello che si riceverà dopo 12 o 24 mesi, ottenendo in questo modo un importo da pagare mensilmente estremamente competitivo.

Siamo lieti che gli utenti iliad possano accedere a questo servizio innovativo per l’acquisto di smartphone. Il finanziamento online a Tasso 0% è la nostra risposta concreta per contrastare gli effetti dell’inflazione e andare incontro una volta di più alle esigenze dei nostri utenti. Grazie alla collaborazione con Younited Pay riusciamo a offrire soluzioni di finanziamento convenienti e trasparenti

ha dichiarato Benedetto Levi, CEO di iliad