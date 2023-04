Horizon Forbidden West, patch 1.21 disponibile su PS5, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Horizon Forbidden West si aggiorna con l’arrivo della patch 1.21, in vista dell’arrivo del DLC Burning Shores.

Guerrilla Games ha pubblicato la patch 1.21 di Horizon Forbidden West, in vista dell’arrivo dell’espansione Burning Shores, disponibile da oggi su PS5. Oltre a preparare il gioco ad accogliere il DLC, l’aggiornamento introduce alcune nuove feauture per l’accessibilità, oltre ad una nuova opzione che consente di attivare l’auto pick-up per raccogliere automaticamente loot e ricompense senza interrompere la vostra esperienza di gioco.

Interessante anche l’aggiunta della modalità per chi soffre di talassofobia, ovvero una paura per specchi d’acqua molto profondi (mari e laghi ad esempio) e di quello che potrebbe celarsi al loro interno. La modalità consente di poter respirare sott’acqua all’infinito fin dai primi momenti di gioco, oltre ad aumentare la visibilità in queste sezioni.

Per quanto concerne tutte le altre funzioni introdotte, ecco la lista condivisa dal team su Reddit:

Ingrandimento dei sottotitoli

Raccolta automatica

Impostazioni per il daltonismo

Telecamera automatica

Modalità assistita usando il Focus

Modalità per talassofobia

Ulteriori funzioni di accessibilità (non specificate)

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West accoglie oggi il DLC Burning Shores che introduce tutta una serie di contenuti aggiuntivi per Horizon Forbidden West, tra cui storie, personaggi ed esperienze tutti nuovi in un’area inedita, tanto meravigliosa quanto letale.