Dopo 25 anni, Netflix ha deciso di non spedire più DVD a domicilio

Netflix ha annunciato la chiusura del suo servizio di spedizione a domicilio di DVD. Prima di diventare un colosso dello streaming, Netflix si era affermato negli USA come un competitor peculiare di Blockbuster, consentendo di ordinare e noleggiare per posta i DVD, scegliendo da un ricco catalogo frequentemente aggiornato.

Il servizio è ovviamente diventato obsoleto e paradossalmente è stato proprio Netflix ad ucciderlo, diventando il gigante dello streaming che conosciamo oggi. Ciononostante, Netflix ha continuato a fornire questa possibilità ai suoi clienti americani, tra cui alcuni irriducibili affezionati, oltre che moltissime persone che, per ragioni anagrafiche o perché residenti in aree rurali degli Stati Uniti, non hanno accesso alla banda larga.

Dopo 25 anni, Netflix ha annunciato la chiusura del suo servizio di DVD a domicilio: gli ultimi ordini verranno evasi il 29 settembre, poi il pensionamento.

“Dopo un viaggio incredibile durato 25 anni, abbiamo deciso di chiudere DVD.com entro la fine dell’anno”, ha detto Netflix in un post sul suo blog. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire il miglior servizio ai nostri membri, ma poiché la domanda è continuata a diminuire nel tempo, garantirne il funzionamento è diventato sempre più difficile”.

Netflix ha acquistato il dominio DVD.com a marzo del 2012 e in tutti questi anni ha consegnato oltre 5,2 miliardi di DVD. Il primo film ad essere stato noleggiato in questo modo? Il film di Tim Burton Beetlejuice. Era il 10 marzo del 1998. Mentre, a testimonianza di come il servizio abbia perso appeal negli ultimi dieci anni, il DVD in assoluto più noleggiato risulta ancora essere The Blind Side, che è uscito nel lontano 2009.