Come influisce TikTok con i suoi contenuti sulla salute mentale?

Con l’ascesa di TikTok, molte persone si sono interrogate sul suo potenziale impatto sulla società, in particolare sulla salute mentale. Secondo uno studio condotto da ricercatori informatici dell’Università del Minnesota Twin Cities, la piattaforma di social media con il suo algoritmo unico può fungere sia da rifugio che da ostacolo per gli utenti che lottano con il loro stato mentale. Lo studio dei ricercatori sarà pubblicato negli atti della Association for Computing Machinery (ACM) Conference on Human Factors in Computing Systems. I ricercatori presenteranno la loro ricerca alla conferenza che si terrà dal 23 al 28 aprile. Attraverso le interviste con gli utenti di TikTok, il team dell’Università del Minnesota ha scoperto che la piattaforma fornisce a molte persone un senso di scoperta di sé e di comunità che non riescono a trovare su altri social media. Tuttavia, secondo i ricercatori, l’algoritmo mostra anche una preoccupante tendenza a esporre ripetutamente gli utenti a contenuti che possono essere dannosi per la loro salute mentale. “TikTok è frainteso dalle persone che non usano la piattaforma”, ha spiegato Stevie Chancellor, autore del lavoro e professore assistente presso il Dipartimento di Informatica e Ingegneria dell’Università del Minnesota. “Pensano che sia solo una piattaforma di ballo. La nostra ricerca dimostra che TikTok aiuta le persone possono anche informazioni molto utili sulla salute mentale. Ma dovrebbero anche essere consapevoli del suo algoritmo, di come funziona e di quando il sistema fornisce loro cose che sono dannose per il loro benessere”.

TikTok è diverso

TikTok è diverso dalle altre piattaforme di social media in quanto è gestito principalmente da un algoritmo di sistema di raccomandazione che mostra i video che ritiene possano piacere all’utente nel feed “Per te”, invece di mostrare principalmente i post degli account che si seguono. Se da un lato questo può essere ottimo per mostrare più contenuti di nostro gradimento, dall’altro può portare a una tana di contenuti negativi da cui è quasi impossibile uscire, hanno detto i ricercatori. “TikTok è una piattaforma enorme per i contenuti sulla salute mentale”, ha detto Ashlee Milton, co-autrice del lavoro e dottoranda in informatica e ingegneria dell’Università del Minnesota. “Le persone tendono a gravitare sui social media per trovare informazioni e altre persone che stanno vivendo situazioni simili. Molti dei nostri partecipanti hanno parlato dell’utilità di queste informazioni sulla salute mentale. Ma a un certo punto, a causa del modo in cui funziona il feed, continuerà a fornire in modo quasi ossessivo lo stesso contenuto. Ed è allora che può passare dall’essere utile all’essere angosciante e scatenante“. I ricercatori hanno scoperto che quando gli utenti entrano in spirali dannose di contenuti negativi, spesso non c’è scampo. L’interfaccia di TikTok include un pulsante “Non sono interessato”, ma i partecipanti allo studio hanno detto che non faceva alcuna differenza nei contenuti che apparivano nei loro feed.

I partecipanti alla ricerca hanno anche espresso che è difficile discernere quando i creatori di TikTok postano contenuti emotivi o intensi sulla salute mentale in modo genuino, o se stanno solo “inseguendo il trend” per ottenere più follower e like. Molti partecipanti sono stati costretti a fare delle pause o a smettere del tutto di usare la piattaforma a causa dello stress che provocava. Secondo i ricercatori dell’Università del Minnesota, tutto ciò non significa che TikTok sia un male. Ma si tratta di informazioni utili da tenere a mente quando si usa la piattaforma, soprattutto per motivi di salute mentale. Uno dei nostri partecipanti allo studio ha definito la pagina “Per te” come una “slot machine della dopamina“”, ha detto Milton. “Hanno raccontato che continuavano a scorrere la pagina solo per arrivare a un buon post, perché non volevano finire su un post negativo. È importante essere in grado di riconoscere ciò che sta accadendo e dire: ‘Ok, non proseguiamo’”. Questo studio è il primo di una serie di articoli che Chancellor e Milton intendono scrivere su social media, TikTok e salute mentale. “Ashlee e io siamo interessati a capire come le piattaforme possano promuovere comportamenti dannosi per una persona, in modo da poter progettare strategie per mitigare questi risultati negativi“, ha detto Chancellor. “Il primo passo di questo processo è intervistare le persone per assicurarci di capire le loro esperienze su TikTok. Oltre a Chancellor e Milton, il team di ricerca comprende anche la giovane la studentessa di informatica e ingegneria dell’Università del Minnesota Twin Cities, Leah Ajmani, e il ricercatore dell’Università del Colorado Boulder Michael Ann DeVito.