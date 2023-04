Bleach: da oggi in edicola la saga di Tite Kubo

La Gazzetta dello Sport presenta Bleach, l’intera saga capolavoro di Tite Kubo. Oggi, 19 aprile, arriva nelle edicole il primo volume del manga cult. La prima uscita con il fumetto dal titolo THE DEATH AND THE STRAWBERRY è venduta al prezzo di 4,99 euro.

Ecco la cover.

La collana su Bleach è composta complessivamente da 74 uscite. Ecco la descrizione offerta da La Gazzetta dello Sport:

Immergiti nelle atmosfere sognanti delle culture orientali e rivivi le emozioni di una grande avventura fantasy dai combattimenti spettacolari, con la nuova edizione da collezione.

Per l’occasione, tutti i volumi usciranno in un formato più grande, con una nuova veste grafica e completi di alette di copertina, per non perdere mai il filo della lettura.

Il manga di Bleach è stato serializzato dal 2001 al 2016 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha, e, visto il successo, dal manga oltre all’anime è stato tratto anche un film live-action che è disponibile su Netflix.

Ricordiamo che le stagioni dell’anime di Bleach sono disponibili sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video e su Netflix.