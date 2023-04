Traporti sostenibili: Levissima inaugura il primo camion 100% elettrico

Inaugurata la distribuzione a zero emissioni della Levissima, grazie all’arrivo del primo E-Truck dedicato alla distribuzione dell’acqua minerale. La Levissima e la Sanpellegrino sono state tra le prime aziende in Italia ad utilizzare un camion completamente elettrico per il trasporto pesante, dimostrando un forte impegno per la riduzione dell’impatto ambientale. L’azienda sta infatti perseguendo da anni un percorso innovativo di sostenibilità, denominato “Regeneration”, volto alla promozione di stili di vita sostenibili per ridurre l’impronta ecologica. La sostenibilità per la Levissima è un approccio a 360 gradi che va dalla tutela dei ghiacciai alla gestione responsabile della risorsa acqua, dal rispetto della biodiversità alla ricerca di innovazioni per la riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti, dei sistemi produttivi e degli imballaggi.

Secondo Fabiana Marchini, direttrice Sostenibilità del Gruppo Sanpellegrino, ridurre le emissioni di anidride carbonica rappresenta una delle maggiori sfide a livello globale e la sinergia di pubblico e privato è fondamentale per lo sviluppo sostenibile dei trasporti e del territorio in grado di generare importanti ricadute economiche, sociali e ambientali.

L’azienda è sempre stata molto legata al territorio, grazie al quale è stato possibile la concretizzazione di progetti volti alla sua valorizzazione. L’accordo con Maganetti Spedizioni, azienda italiana certificata B-Corp, e Volvo Trucks Italia, attiva nella produzione di veicoli elettrici per trasporti pesanti, rappresenta un passo importante nel percorso di sostenibilità intrapreso dalla Levissima.

L’obiettivo dell’azienda è quello di perseguire una distribuzione sostenibile, e per farlo sta utilizzando mezzi a basso impatto ambientale, come il camion elettrico. Questo tipo di veicolo rappresenta una soluzione concreta e innovativa per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, riducendo le emissioni di anidride carbonica e aumentando la sicurezza stradale grazie ai suoi elevati sistemi di controllo.

La transizione verso un modello di mobilità sostenibile è una necessità, afferma Claudio Gallerani, Commercial Director di Volvo Trucks Italia. I veicoli pesanti elettrici rappresentano un passaggio importante del cambiamento per ridurre le emissioni, la rumorosità e aumentare la sicurezza stradale con veicoli sempre più efficienti e connessi. Per Volvo Trucks, l’associazione con partner come la Levissima e Maganetti Spedizioni rappresenta un passo avanti verso il cambiamento.