The Boogeyman: il regista rivela che ai test screening il pubblico urlava così forte da costringerlo a rimontare una scena

Il regista di The Boogeyman, Rob Savage, ha di recente parlato dei test screening sul film, rivelando che le reazioni del pubblico sono state molto particolari, al punto che a causa delle urla troppo forti una scena è stata rimontata.

La prima volta che è stata mostrata la creatura il pubblico ha urlato così tanto e subito dopo ha iniziato a creare brusii perdendo le battute successive. Perciò abbiamo dovuto rimontare 45 secondi di scena, solo per evitare che non perdessero delle informazioni vitali.

La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.