Superman: il film del 1978 torna nei cinema, ecco il trailer moderno

In occasione dell'85esimo compleanno lo storico Superman di Richard Donner torna al cinema, dal 24 al 26 aprile: ecco il trailer rimontato in stile moderno.

85 anni portati benissimo: il Superman di Jerry Siegel e Joe Shuster festeggia oggi il suo ottantacinquesimo compleanno e Warner Bros. Discovery sembra avere diversi progetti per festeggiare alla grande uno dei più grandi supereroi di sempre. Tra le varie iniziative c’è anche il ritorno al cinema del lungometraggio live action del 1978, tra i primissimi film di supereroi moderni e ancora molto bello, grazie alla regia di Richard Donner – che ha tracciato la strada del genere – e all’indimenticato protagonista Christopher Reeve: l’evento sarà in sala dal 24 al 26 aprile. Nel frattempo, oltre all’annuncio c’è anche un nuovo trailer del film che non funge da trailer ufficiale dell’evento ma è comunque celebrativo, realizzato con un montaggio “moderno”, proprio come un paio di mesi fa ne era uscito un altro, sempre ufficiale, relativo al Batman di Tim Burton.

Non stiamo piangendo, ci è solo entrato un "Superman" del 1978 nell'occhio… Dal 24 al 26 aprile torna al cinema! 🎟️#Superman85 #SupermanAnniversary #WB100 Posted by Warner Bros. Pictures on Tuesday, April 18, 2023

Ricordiamo che il personaggio, proposto in tante versioni tra cinema e tv, vedrà presto un nuovo reboot sotto l’egida di James Gunn, che taglierà definitivamente (?) i ponti con la versione portata su schermo da Henry Cavill nell’ultima decina d’anni. Ha dichiarato Gunn, in occasione dell’anniversario:

Sono onorato di far parte di questa eredità, e quale giorno poteva essere migliore dell’anniversario di Superman per immergerci nella fase di pre-produzione di Superman: Legacy, con i primi lavori sui costumi, sul production design e con ancora tanto altro da fare?

La storia del nuovo film, previsto per luglio 2025, ruoterà attorno al percorso di Superman/Clark Kent, che andrà alla ricerca di un modo di conciliare la sua eredità da kryptoniano con la sua appartenenza alla specie umana, quella di un “semplice” ragazzo di Smallville, nel Kansas. Lui è l’incarnazione dei valori di giustizia, verità, e dello stile di vita americano ed è guidato dalla bontà, un elemento che nella società di oggi sembra essere considerato qualcosa d’altri tempi.

Leggi anche: