Samsung sta lanciando una nuova app dedicata alle news

Samsung sta lavorando ad una nuova applicazione dedicata all’informazione. Concettualmente simile ad Apple News, sarà integrata di default su tutti gli smartphone dell’azienda. L’app sarà un unico hub, dove trovare non soltanto le notizie più importanti (selezionate anche in base agli interesse dell’utente) ma anche i contenuti podcast.

Proprio la presenza dei podcast è il maggiore tratto distintivo dell’applicazione. L’app arriverà nei prossimi giorni sui dispositivi Galaxy negli Stati Uniti e sostituirà automaticamente Free, la precedente app dedicata all’informazione di Samsung. Sarà anche possibile scaricare manualmente l’applicazione dal Galaxy Store di Samsung.

Le notizie verranno inizialmente selezionate tra quelle di alcuni “partner fidati”, tra cui Axios, Huffington Post e Sports Illustrated. Samsung ha promesso che arriveranno presto molte altre fonti e altrettante nuove feature.

Per il momento, non sembra che Samsung sia anche interessata a lanciare un servizio a pagamento simile ad Apple News+, una specie di Netflix dell’informazione che include l’accesso ai contenuti di numerosi quotidiani (in Italia non è mai arrivato). . Tuttavia, la strategia non è così diversa. Samsung sta spostando la sua attenzione sui servizi in un momento in cui il mercato dei telefoni è in difficoltà.

Non ci stupirebbe se un domani Samsung decidesse di monetizzare aggressivamente questa nuova app dedicata all’informazione.