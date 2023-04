PowerWash Simulator: da oggi disponibile l’update The Muckingham Files

Il nuovo update di PowerWash Simulator introduce l'espansione gratuita The Muckingham Files, per festeggiare l'imminente arrivo dell'edizione fisica del gioco.

I collezionisti di videogiochi originali possono gioire dell’arrivo del formato fisico per un altro titolo di culto, PowerWash Simulator, al quale Square Enix Collective e FuturLab hanno riservato un’edizione retail richiesta a gran voce dai fan e che sarà disponibile dal 13 giugno per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Nel frattempo, chi già possiede il titolo potrà giocare l’espansione in arrivo oggi, dal titolo The Muckingham Files.

Se siete giocatori di lungo corso vi ricorderete del deserto di Mauka Aitu… quel posto dove avete ripulito la statua e il monumento dell’Antichità, e anche una vecchia locomotiva? Beh, non ospita solo delle reliquie antiche, ma anche della tecnologia più avanzata; per la precisione una centrale fotovoltaica e un enorme disco parabolico. Toccherà a voi ripulirli dalla sabbia fino a farli risplendere. Dopo il deserto secco e polveroso non vedrete l’ora di fare una pausa tra il verde del parco pubblico di Muckingham per pulire un untissimo food truck che rovina la vista. Quando avrete finito, sarà la stella del parco! E se avete bisogno di fare un ripassino della storia locale sono state aggiunte alcune nuove storie ai lavori bonus pre-esistenti che integrano (ma non continuano) la storia principale, in linea con questo aggiornamento e quelli futuri dell’universo di Muckingham.

E questo è solo un assaggio dei contenuti previsti per il gioco nel corso del 2023, che porterà gli utenti in luoghi lontani e vicini con una serie di pacchetti speciali e aggiornamenti, sia a Muckingham che oltre.

