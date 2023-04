PlayStation Plus Extra e Premium: disponibili i giochi PS5 e PS4 di aprile 2023

Da oggi, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di aprile 2023 per gli abbonati ai livelli Extra e Premium del PlayStation Plus.

Da oggi, martedì 18 aprile, sono disponibili i nuovi giochi PS4, PS5 ed i classici del mese di aprile per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.Di seguito l’elenco completo dei giochi:

PlayStation Plus Extra e Premium

Kena: Bridge of Spirits (PS5, PS4)

DOOM Eternal (PS5, PS4)

Riders Republic (PS5, PS4)

Wolfenstein 2: The New Colossus (PS4)

Slay the Spire (PS4)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS5, PS4)

The Evil Within (PS4)

Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

Bassmaster Fishing (PS5, PS4)

Paradise Killer (PS5, PS4)

Sackboy: Una Grande Avventura (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium

Doom (PS4)

(PS4) Doom II (PS4)

(PS4) Doom 64 (PS4)

(PS4) Doom 3 (PS4)

(PS4) Dishonored: Definitive Edition (PS4)

Tra le aggiunte più interessanti per gli abbonati di questo mese troviamo senza dubbio Kena: Bridge of The Spirits, l’ottima avventura di Ember lab capace di mescolare esplorazione e combattimenti frenetici. Ottimo anche l’arrivo di DOOM Eternal, seguito diretto di DOOM (2016) e di Sackboy: Una Grande avventura, platform colorato e divertente ambientato nell’universo di Little Big Planet. Nel catalogo riservato agli utenti Premium troviamo infine diversi episodi della serie originale di DOOM e la Definitive Edition di Dishonored.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il prossimo mese lasceranno il catalogo dei giochi PS Plus Extra e Premium ben 32 titoli, tra cui anche Marvel’s Spider-Man e la versione rimasterizzata del primo Resident Evil.