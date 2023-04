Mutui: tassi da record a marzo 2023

Il mercato dei mutui per l’acquisto della casa sta vivendo un momento di grande incertezza, con i tassi di interesse che raggiungono livelli mai visti da anni. Secondo il Bollettino mensile dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, a marzo il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni ha toccato il 4%, un aumento considerevole rispetto al 3,76% di febbraio.

Questo rappresenta un record per il mercato dei mutui, visto che il tasso non raggiungeva un valore così alto dal maggio 2012. Aumenti simili si sono verificati anche per altri tipi di prestiti: il tasso medio sul totale dei prestiti si è infatti innalzato al 3,81% dal 3,65% del mese precedente, mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è salito al 3,90% dal 3,55%.

Questo aumento dei tassi d’interesse è dovuto alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, che ha deciso di stringere la liquidità per far fronte all’aumento dell’inflazione. Le banche italiane, a loro volta, stanno adeguando i propri tassi d’interesse per compensare l’aumento dei costi di finanziamento. Ciò ha un impatto diretto sulle famiglie che cercano di acquistare una casa, poiché il tasso d’interesse è uno dei fattori che determinano l’accessibilità ai mutui. L’aumento dei tassi d’interesse, quindi, potrebbe limitare l’accesso al credito per le famiglie, rendendo più difficile l’acquisto di un’abitazione.

Tuttavia, nonostante l’aumento dei tassi d’interesse, il mercato immobiliare sembra essere ancora in crescita. Secondo l’Abi, infatti, il numero di mutui concessi per l’acquisto di abitazioni nel primo trimestre del 2023 è cresciuto del 14,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In ogni caso, la situazione rimane incerta e sarà necessario monitorare da vicino l’evoluzione dei tassi d’interesse nei prossimi mesi. Per le famiglie che cercano di acquistare una casa, potrebbe essere importante valutare con attenzione le opzioni di finanziamento disponibili e cercare di ottenere i migliori tassi possibili, magari affidandosi ad un professionista del settore.