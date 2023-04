Mortal Kombat 2: le riprese del nuovo live action inizieranno a giugno

Sembra che il 2023, in un certo qual modo, potrebbe portare a una piccola rinascita del franchise di Mortal Kombat, dato che i fan sono in febbrile attesa dell’annuncio del dodicesimo capitolo videoludico della saga: a quanto pare, però, non sarà l’unico annuncio dell’anno. Un’indiscrezione su Twitter è stata confermata con un retweet scherzoso dal produttore Todd Garner, e riguarda l’inizio delle riprese del secondo capitolo del live action reboot, arrivato nelle sale nel 2021 con un’accoglienza, invero, piuttosto tiepida.

I was wondering why I had an apt in Australia…. https://t.co/mVE7QcDjFP — Todd Garner (@Todd_Garner) April 17, 2023

Il film in sé non era niente male, a livello di stunt ed effetti speciali, a fronte tuttavia di una trama piuttosto basica e che metteva, al suo centro, un personaggio che nei videogiochi non c’è, un po’ come il Resident Evil con protagonista Milla Jovovich: quel che è stato contestato maggiormente, tuttavia, è che tutto il film è un enorme prologo a quello che doveva essere il vero e proprio torneo di arti marziali estreme del Mortal Kombat, che invece nel vecchio film anni ’90 (dello stesso regista di RE, peraltro, W.S. Anderson) era presente e, stando alle dichiarazioni precedenti della produzione, dovrebbe finalmente prendere forma in questo secondo episodio cinematografico, di cui tuttavia attendiamo l’annuncio ufficiale del cast: la sceneggiatura dovrebbe essere stata scritta da Jeremy Slater, mentre alla regia dovrebbe tornare Simon McQuoid.

Questa la sinossi del primo film:

Il lottatore di MMA Cole Young, abituato a combattere per sbarcare il lunario, non conosce le sue vere origini o il motivo per cui Shang Tsung, Imperatore del Regno Esterno, abbia inviato il letale criomante Sub-Zero a ucciderlo. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte dietro consiglio di Jax alla ricerca di Sonya Blade, un membro dell’Unità Forze Speciali che presenta lo stesso marchio a forma di drago con cui Cole è nato. In seguito, Cole giunge al tempio di Raiden, Dio del Tuono e protettore della Terra, che offre rifugio ai portatori del marchio. Lì Cole si allenerà a fianco di Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano, in preparazione per lo scontro finale per la salvezza dell’universo, contro i nemici del Regno Esterno. Riuscirà Cole a superare i propri limiti e sbloccare l’immenso potere arcano celato nella sua anima, per salvare la propria famiglia e sconfiggere il Regno Esterno una volta per tutte?

Leggi anche: