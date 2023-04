Meteo: le previsioni del 19 aprile 2023

Il ponte del 25 aprile si avvicina e, purtroppo, le previsioni meteo non sembrano essere delle migliori. L’instabilità del tempo continuerà a persistere in tutto il territorio italiano nei prossimi giorni, con precipitazioni che potrebbero assumere carattere di temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Secondo il Centro Meteo Italiano, la situazione potrebbe migliorare solo con l’arrivo del prossimo weekend, grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, non si può escludere un nuovo peggioramento proprio nei giorni del ponte del 25 aprile.

Le previsioni per domani, 19 aprile 2023, confermano il maltempo in tutta Italia. Al Nord, al mattino il tempo sarà stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel pomeriggio l’instabilità aumenterà con piogge e acquazzoni su Alpi e Appennini, con neve a quote medio-alte. In serata e in nottata, si prevedono piogge e acquazzoni in movimento verso la Pianura Padana, con neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri.

Al Centro, al mattino il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel pomeriggio l’instabilità aumenterà con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne. In serata, si prevedono residue piogge in Umbria e zone interne del Lazio, mentre altrove si registreranno graduali schiarite.

Al Sud e sulle Isole, al mattino ci sarà nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari con locali piogge su Puglia e coste tirreniche della Calabria, mentre sulle Isole il tempo sarà sereno. Nel pomeriggio, l’instabilità aumenterà con piogge e temporali sparsi, mentre sulle Isole Maggiori il tempo resterà asciutto. In serata, il tempo dovrebbe migliorare con anche delle schiarite. Le temperature minime saranno in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre le massime saranno in lieve calo al Nord e in aumento sul resto d’Italia.