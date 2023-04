Le due nuove concept car elettriche di Toyota

Durante il Salone di Shanghai, Toyota ha presentato due nuove concept car completamente elettriche. Il bZ Sport Crossover e il bZ Flexspace offrono un’anteprima ravvicinata di due delle prossime auto di serie del titano giapponese. Sappiamo per certo che le rispettive versioni di serie usciranno in Cina nel 2024, mentre il debutto in Europa non è ancora stato confermato.

Ricordiamo che Toyota ha annunciato che da qui al 2026 presenterà ben 10 nuove auto elettriche. Dei due veicoli, quello che ha catturato di più l’attenzione del pubblico è il bZ Sports Crossover, che si contraddistingue per i suoi colori vivaci: è una elegante coupé a quattro porte con assetto rialzato.

Toyota non ha fornito alcun dettaglio sulle specifiche tecniche dei due veicoli, ma è verosimile che sfruttino entrambi la stessa architettura e-TNGA vista sulla Toyota bZ4X, il primo SUV elettrico del brand.

All’interno dell’abitacolo troviamo un ampio display curvo per l’infotainment, affiancato ad un cruscotto digitale di dimensioni altrettanto importanti. Il volante è di tipo yoke, come quello della nuova Tesla Model S: ciò implica quasi sicuramente che le due auto avranno tecnologia steer-by-wire. Toyota ha promesso che entrambe le auto riceveranno frequenti aggiornamenti OTA.