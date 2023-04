Le bizzarre avventure di JoJo: ecco quando si concluderà lo spin-off

Lo spin-off su Le bizzarre avventure di JoJo, dal titolo Crazy Diamond's Demonic Heartbreak, ha una data d'uscita per la sua conclusione.

L’universo de Le bizzarre avventure di JoJo ha prodotto nel tempo anche uno spin-off come Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak, si tratta di una serie iniziata nel 2021 e di cui da poco è stata annunciata la conclusione nel periodo di maggio. La data della distribuzione in Giappone dell’ultimo numero sarà quella del 19 maggio.

JoJo’s Bizarre Adventure: Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak è una serie realizzata da Tasuku Karasuma, che si frappone fra la terza e la quarta parte della storia principale. La pubblicazione è avvenuta sul magazine Ultra Jump dal dicembre 2021.

Mentre per quanto riguarda Le bizzarre avventure di JoJo, ricordiamo che il manga viene pubblicato in Giappone dal 1987 sulla rivista shōnen Weekly Shōnen Jump. Si tratta di una storia divisa in parti, e la nona ha iniziato la serializzazione a febbraio 2023.

La serializzazione del manga in versione animata è iniziata nel 2012, ed è arrivata al primo dicembre 2022, realizzata da David Production con le prime sei parti adattate.