La Polestar 4 è un potente SUV elettrico… senza lunotto posteriore

Polestar ha svelato il suo SUV elettrico in stile coupé al Salone dell’Auto di Shanghai, e come previsto, il Polestar 4 è un’auto che punta tutto sulla forza bruta, offrendo una grande potenza. Ma non è l’unico dettaglio ad aver catturato l’attenzione del pubblico dell’evento: ha anche una scelta di design decisamente audace.

La Polestar 4 non ha un lunotto posteriore. Nessuna apertura di alcun tipo: la vista posteriore del conducente è fornita da un sistema di telecamere. “Vogliamo creare un nuovo tipo di esperienza coinvolgente per i passeggeri”, ha spiegato l’azienda con un post pubblicato sui social.

È il secondo SUV dell’azienda dopo il più grande Polestar 3, in vendita da quest’anno, e più grande della berlina Polestar 2. Con una grande batteria da 102 kWh, ha un’autonomia di 300 miglia, cioè circa 480Km, e negli USA verrà proposta ad un prezzo di partenza di 60mila dollari.

Tuttavia, in Nord America ci arriverà solamente nel 2024, mentre entro la fine dell’anno farà il suo debutto in Cina: di gran lunga il più importante mercato al mondo per il segmento delle auto elettriche.

Il SUV elettrico Polestar 4 offre 544 CV e si contraddistingue per un design elegante e sportivo. La mancanza di un finestrino posteriore è una decisione strana e secondo Engadget è possibile che contribuisca a dare un senso di claustrofobia agli occupanti. In compenso, c’è un imponente tetto in vetro che dovrebbe facilitare l’ingresso della luce naturale e che si estende per tutto l’abitacolo.

La plancia è occupata da un imponente schermo ad alta definizione, dove vengono trasmesse anche le immagini delle telecamere posteriori. Polestar sostiene che il campo visivo offerto da questo sistema sia “nettamente superiore” rispetto a quello di un normale specchietto retrovisore.