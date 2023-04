Il secondo evento in diretta di Netflix è stato un disastro

La reunion di Love is Blind sarebbe dovuta essere trasmessa in diretta, ma l'evento è stato prima posticipato e poi cancellato.

Due settimane fa, Netflix aveva confermato che avrebbe trasmesso in diretta la reunion della quarta stagione di Love Is Blind. Un evento a suo modo importante, dato che sarebbe stato il secondo evento trasmesso in diretta.

L’azienda ha annunciato di voler puntare sempre di più sui contenuti in diretta, vendendo in questo format un’importante area di crescita. Ad esempio, in futuro Netflix potrebbe produrre diversi reality show o quiz a premi in diretta streaming, coinvolgendo in questo modo anche gli utenti — che potranno usare i loro telecomando per votare, eliminare i concorrenti e via dicendo.

Prima del maldestro tentativo di questa settimana, Netflix aveva trasmesso in diretta uno spettacolo dello stand-up comedian Chris Rock (quello che si è preso una slappa da Will Smith, per capirci) senza grossi problemi (fatta eccezione per qualche inciampo di Rock).

Ma questa volta le cose dono andate diversamente. Netflix aveva annunciato in un primo momento che l’evento sarebbe stato posticipato, ma un’ora dopo a quest’annuncio ha infine dichiarato che l’evento era stato cancellato. Netflix si è pubblicamente scusata per l’accaduto e ha successivamente inserito lo speciale di Love is Blind nel suo catalogo, come normale contenuto riproducibile on-demand.

Netflix ha acquistato i diritti per trasmettere in diretta gli Screen Actors Guild Awards del 2024. Chissà se per allora l’azienda riuscirà a capire come gestire eventi di questo tipo senza ulteriori problemi di natura tecnica o organizzativa.