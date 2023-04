Earth Day 2023: tutto pronto per celebrare la Terra

Sono oltre 600 gli eventi per celebrare l’Earth Day 2023, tra laboratori didattici, attività sportive, concerti, street art e talk show si terranno in Italia. Il programma, presentato alla sede dello United Nations Development Programme a Roma, prevede decine di manifestazioni in tutte le aree del Paese e sarà organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. Le celebrazioni ufficiali dell’Earth Day si svolgeranno sia in presenza che in forma digitale: il Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma e quello di Torino saranno aperti al pubblico, mentre la manifestazione #OnePeopleOnePlanet, The Multimedia Marathon, con 16 ore di contenuti live, verrà trasmessa in diretta su RaiPlay e in differita su Vaticannews.va.

Il Villaggio per la Terra al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio di Roma ospiterà oltre 600 eventi dal 21 al 25 aprile, tutti ispirati ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ogni giorno si svolgeranno talk show, si esibiranno street artist di fama internazionale e si terranno numerosi laboratori. Ad animare il Villaggio ci saranno numerose attività tra cui il Parco Biodiversità dei Carabinieri Forestali, il Villaggio Sportivo con oltre 30 discipline sportive e il Villaggio della Scienza con ESA, CNR, INAF, CREA, ISPRA, INGV, ENEA e ARPA. Le scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia avranno l’occasione di partecipare attivamente alle celebrazioni.

Grazie al contributo delle Misericordie, il Villaggio per la Terra sarà accessibile, inclusivo e sicuro per tutti i visitatori. Per i più piccoli è stato preparato un fantastico Villaggio Bambini, in collaborazione con UNICEF e numerose altre associazioni, con divertenti laboratori come la Pompieropoli dei Vigili del Fuoco, il Planetario Gonfiabile dell’INAF, la spettacolare parete per arrampicata offerta dal CSEN e i percorsi di Biodiversità allestiti dai Carabinieri Forestali.

Inoltre, sarà presentata l’App EcoGive dell’Associazione, una piattaforma che permette di creare una community di volontari per la tutela dell’ambiente e la diffusione di comportamenti sostenibili. Earth Day Italia è stata definita dall’Earth Day Network di Washington come una delle più importanti manifestazioni a livello mondiale per la tutela del Pianeta e lo sviluppo di una forte coscienza ecologica. La manifestazione sarà patrocinata e promossa da Earth Day Italia attraverso un’intensa opera di collaborazioni costruttive che rendono la rete nazionale per l’Earth Day una eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.