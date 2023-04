Diablo 4 è in fase Gold, i dati e i cambiamenti dalle Beta

A poco più di un mese dal lancio di Diablo 4 (previsto per il 6 giugno), l’attesissimo quarto capitolo della serie che ha definito il genere arpg entra ufficialmente in fase Gold, e dunque è solo questione di ritocchi, in attesa del day one e l’immancabile patch relativa.

Durante i fine settimana del 17 marzo e del 24 marzo è stato possibile ai giocatori esplorare una piccola sezione di Sanctuarium, grazie all’accesso anticipato e all’open beta. Sono state affrontate più di 61,5 milioni di ore di gioco, uccisi più di 29 miliardi di mostri e sono state ottenute 2,6 milioni di Sacche del Lupo della Beta. Durante il fine settimana della beta, un gran numero di giocatori e giocatrici ha dedicato del tempo prezioso a condividere utilissimi feedback, che il team di sviluppo ha analizzato assieme ai dati di gioco. Grazie a queste informazioni, sono state apportate un’ampia gamma di correzioni e aggiornamenti che saranno presenti nella versione del gioco che uscirà a giugno:

Le cantine ora prevederanno consistentemente un forziere al completamento, inoltre la probabilità che si presenti un evento della spedizione è stata aumentata;

Tutte le classi dei personaggi hanno ricevuto aggiornamenti a varie abilità;

Varie spedizioni sono state ottimizzate in tutte le zone per minimizzare la necessità di tornare indietro. Gli eventi delle spedizioni ora avvengono molto più di frequente;

Boss come T’chort, Malnok, Vhenard e altri sono stati riprogettati per tenere conto della loro difficoltà in mischia, portando a modifiche agli attacchi e alle meccaniche di combattimento. Anche la difficoltà del Macellaio è stata ricalibrata e proporrà una sfida maggiore ai Livelli del Mondo III e IV;

Implementati vari miglioramenti generali, inoltre adesso tutte le classi hanno accesso ad abilità per liberarsi dagli effetti debilitanti, ognuna col proprio tempo di recupero;

Risolti vari problemi relativi all’interfaccia, tra cui la chat che ora viene mostrata sul lato sinistro della schermata e il font Sans Serif che sarà sostituito da un altro font Serif;

È possibile trovare maggiori dettagli nel blog post dedicato;

La prossima diretta live d’aggiornamento sullo sviluppo di Diablo IV è prevista per il 20 aprile alle 20:00, con il direttore di gioco Joe Shely, il direttore di gioco associato Joseph Piepiora e il direttore della community associato Adam Fletcher, assieme all’ospite speciale Rhykker. Sarà disponibile sui canali Twitch e YouTube ufficiali di Diablo.

L’entrata nella fase Gold è una tappa fondamentale per l’incredibile team di Diablo IV, che ha lavorato duramente alla realizzazione del nuovo capitolo di questo iconico franchise. Si tratta di un passo concreto e significativo verso il lancio del 6 giugno. Non vediamo l’ora che tutti i giocatori possano cimentarsi nel gioco completo, sia che si tratti di veterani del franchise, sia di giocatori che si avvicinano per la prima volta al titolo: prendere parte all’incredibile narrazione, provare le classi, le build dei personaggi ed esplorare ciò che l’endgame e l’oscuro mondo di Sanctuarium hanno da offrire.

ha dichiarato Rod Fergusson, general manager di Diablo.

