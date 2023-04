Depp V Heard: Channel 4 svilupperà una docuserie sul caso Johnny Depp ed Amber Heard

Il caso finito in tribunale tra Johnny Depp ed Amber Heard diventerà una docuserie: il titolo del documentario diviso in quattro parti che verrà sviluppato da Channel 4 è Depp V Heard, anche se non è stato ancora stabilito se si tratterà di quello definitivo.

Chiaramente al centro della serie ci sarà tutta la questione giudiziaria che ha investito Johnny Depp ed Amber Heard, e che lo scorso anno ha catalizzato l’attenzione di tutto il pubblico interessato a questioni dell’ambiente dell’intrattenimento.

Emma Cooper, che ha ottenuto una nomination ai BAFTA per Mystery of Marilyn Monroe, sarà alla regia di Depp V Heard. Nel documentario saranno compresi video inediti, nuove fonti, interviste, e momenti salenti che hanno riguardato il processo dell’anno.

A produrre il progetto sono stati chiamati Bitachon365, Fulwell 73 del produttore Sheldon Lazarus, Empress Films, che ha già lavorato al documentario Netflix intitolato The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes.