Akira Toriyama ha dichiarato di non disegnare più perché ha perso il suo portapennino

Akira Toriyama ha da poco rivelato un dettaglio che sembra avere abbastanza influito sulla sua decisione di non continuare a disegnare più: pare che ad essere decisiva sia stata la perdita del suo storico portapennino, utilizzato dall’inizio della carriera.

L’autore ha raccontato questo particolare durante un’intervista promozionale per l’uscita del film basato sul suo manga Sand Land. Ecco le sue parole:

Dopo aver finito di scansionare il manoscritto di Sand Land ho perso il mio amato portapenne in legno che usavo dall’inizio della mia carriera. Era un portapenne che era diventato familiare alla mia mano da molto tempo, intagliato con un coltello e carta vetrata. Era un portapenne che era diventato familiare alla mia mano già da un lungo periodo di tempo. Ho comprato un nuovo portapenne e ho provato ad affilarlo, ma non ha funzionato. Da allora, l’ho usato come scusa per non disegnare quasi nessun manga.