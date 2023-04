Tracce di DNA di antichi virus possono aiutare a combattere il cancro, secondo uno studio

Secondo uno studio, i resti di antichi virus tramandati per migliaia o addirittura milioni di anni nel DNA umano potrebbero aiutare a combattere il cancro. Gli scienziati del Francis Crick Institute stavano studiando il cancro ai polmoni, la principale causa di morte per cancro a livello globale, per capire perché alcuni pazienti rispondono meglio di altri all’immunoterapia. Grazie alla loro ricerca, pubblicata su Nature questa settimana, hanno scoperto che le reliquie dormienti di vecchie cellule possono essere attivate dalle cellule cancerose. Questo, hanno scoperto, può aiutare inavvertitamente il sistema immunitario a colpire e attaccare il tumore.

Gli scienziati hanno dichiarato che le “affascinanti” scoperte potrebbero essere utilizzate per aiutare un maggior numero di persone di sopravvivere al cancro ai polmoni, potenziando il trattamento del cancro o addirittura prevenendolo. Julian Downward, direttore associato della ricerca e capo del laboratorio di biologia degli oncogeni dell’istituto, ha dichiarato: “Questo lavoro apre una serie di nuove opportunità per migliorare le risposte dei pazienti all’immunoterapia, un passo fondamentale per aiutare un maggior numero di persone a sopravvivere al cancro al polmone“. Osservando l’attività delle cellule immunitarie nei topi affetti da tumore al polmone e nei campioni di tumore al polmone umano, i ricercatori hanno scoperto che i globuli bianchi produttori di anticorpi, chiamati cellule B, contribuiscono alla risposta immunitaria al tumore al polmone producendo anticorpi che legano il tumore. Esaminando il bersaglio di questa risposta, hanno scoperto che gli anticorpi riconoscono le proteine espresse da antichi DNA virali, noti come retrovirus endogeni (ERV), che costituiscono circa il 5% del genoma umano e sono trasmessi dalle infezioni storiche dei nostri antenati. Nella maggior parte dei tessuti sani questi geni virali sono silenziati, ma nei tumori possono essere risvegliati. “Ora sappiamo che le aree di espansione delle cellule B possono aiutarci a prevedere una risposta positiva all’inibizione del checkpoint”, ha detto Downward. “Con ulteriori ricerche, potremmo lavorare per potenziare l’attività delle cellule B in modo mirato per i pazienti con minori probabilità di risposta”. George Kassiotis, responsabile del laboratorio di immunologia retrovirale dell’istituto, ha dichiarato: “Gli ERV si nascondono come impronte virali nel genoma umano da migliaia o milioni di anni, quindi è affascinante pensare che le malattie dei nostri antenati possano essere la chiave per trattare le malattie di oggi”. “Con ulteriori ricerche, potremmo cercare di sviluppare un vaccino per il trattamento del cancro composto da geni ERV attivati per aumentare la produzione di anticorpi nel sito del cancro del paziente e, auspicabilmente, migliorare l’esito del trattamento immunoterapico”. La ricerca fa parte dello studio TracerX, finanziato dal Cancer Research UK, che ha monitorato i tumori polmonari e ha dimostrato all’inizio di questa settimana il potere “quasi infinito” del cancro di evolversi. La dott.ssa Claire Bromley, dell’ente di beneficenza, ha dichiarato che sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare un vaccino contro il cancro, ma ha aggiunto: “Tuttavia, questo studio si aggiunge al crescente numero di ricerche che un giorno potrebbero vedere questo approccio innovativo al trattamento del cancro diventare una realtà”.