The Mandalorian 3: il trailer dell’episodio finale

Online è stato pubblicato il trailer dell’episodio finale di The Mnadalorian 3, la terza stagione della serie sul mandaloriano e sul piccolo Grogu che ha ridato nuova linfa narrativa all’universo di Guerre Stellari.

Qui sotto trovate il filmato.

In questo finale di stagione vedremo protagonista Din Djarin (Pedro Pascal), che ha da poco riportato il Darksaber a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), che sta, a sua volta, portando il gruppo dei mandaloriani a riprendersi Mandalore. Ma, nel frattempo, c’è ancora da affrontare Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Riguardo alle possibilità di una nuova stagione Jon Favreau ha dichiarato:

Io e Dave Filoni abbiamo iniziato a scrivere i nuovi episodi già in fase di post-produzione. Dave sta anche facendo Ahsoka, in cui io sono coinvolto come produttore. E poi c’è Skeleton Crew ambientato nello stesso periodo. Stiamo tenendo a mente un po’ di cose per rendere tutto come raccordo anche con le precedenti stagioni di The Mandalorian.