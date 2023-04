Secondo l’inventore, le batterie al litio sono pronte per essere rivoluzionate

La batteria agli ioni di litio non andrà presto da nessuna parte. È quanto ha detto M. Stanley Whittingham, il premio Nobel che ha creato la prima batteria ricaricabile agli ioni di litio circa 50 anni fa, ai partecipanti al simposio di lancio del Centro di ricerca sulle batterie SLAC-Stanford, tenutosi giovedì. La nuova organizzazione mira a colmare le lacune tra le organizzazioni che si occupano di ricerca, produzione e distribuzione di sistemi di accumulo di energia su larga scala. Secondo Whittingham, ci vorranno almeno cinque-dieci anni prima che le tecnologie alternative possano competere in termini di costi con la tecnologia agli ioni di litio. Pur ammettendo che questa tecnologia rimarrà la più diffusa ancora per un po’, Whittingham ha delle preoccupazioni – grandi preoccupazioni – sul modo in cui il mondo produrrà e utilizzerà questi dispositivi di accumulo dell’energia. Ecco i principali problemi che lo preoccupano:

Produzione

È ridicolo che le tecnologie di produzione non siano cambiate in 30 anni, dice Whittingham. “Dobbiamo ridurre i 60-80 kilowattora di elettricità necessari per produrre una batteria da un kWh”, afferma. “Dobbiamo trovare nuove tecnologie di produzione”.

Il riciclaggio

Whittingham si preoccupa anche delle tecnologie di riciclaggio. È incoraggiato dal fatto che in tutto il mondo si stiano costruendo impianti per il riciclaggio delle batterie agli ioni di litio, ma aggiunge: “Dobbiamo assicurarci che siano puliti”.

Estrazione mineraria

Anche la catena di approvvigionamento dei minerali utilizzati per la produzione delle batterie necessita di un intervento. “Abbiamo bisogno di catene di approvvigionamento regionali”, afferma Whittingham. E “dobbiamo considerare l’estrazione mineraria pulita con l’energia pulita”.

Metalli pesanti

Dato che alcuni componenti della chimica tradizionale delle batterie agli ioni di litio sono intrinsecamente tossici, devono essere eliminati dal dispositivo il prima possibile, afferma Whittingham. Ha detto senza mezzi termini: “Il cobalto deve sparire!”. La batteria agli ioni di litio non andrà presto da nessuna parte. È quanto ha detto M. Stanley Whittingham, il premio Nobel che ha creato la prima batteria ricaricabile agli ioni di litio circa 50 anni fa, ai partecipanti al simposio di lancio del Centro di ricerca sulle batterie SLAC-Stanford, tenutosi giovedì. La nuova organizzazione mira a colmare le lacune tra le organizzazioni che si occupano di ricerca, produzione e distribuzione di sistemi di accumulo di energia su larga scala.

L’incubo delle batterie che esplodono

“Non possiamo avere in giro spazzatura a basso costo”, afferma Whittingham. Whittingham ha chiesto che il governo federale degli Stati Uniti imponga che tutti i prodotti che incorporano batterie agli ioni di litio siano approvati dagli Underwriters Laboratories o da un’organizzazione di test e certificazione equivalente.

Miti sulla sicurezza

Con l’attenzione rivolta in questi giorni alle possibilità offerte dalle batterie allo stato solido, Whittingham sottolinea che alcune affermazioni relative a questa tecnologia sono esagerate, ovvero che le batterie allo stato solido non sono necessariamente più sicure di quelle liquide e comportano rischi propri, dato che incorporano una quantità di litio molto maggiore. “Se passate allo stato solido”, dice, “per favore non dite che è più sicuro finché non dimostriamo che lo è!”.