Non solo la realtà mista, ecco cosa presenterà Apple durante il WWDC 2023

Il tanto atteso visore di realtà mista di Apple non sarà l’unico dispositivo hardware che annuncerà alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno. Lo sostiene Mark Gurman di Bloomberg, che ha pubblicato una panoramica di ciò che è lecito aspettarsi – sulla base di quanto raccontano fonti informate – durante l’evento. Tra i lanci attesi ci sono nuovi MacBook e un “importante” aggiornamento del software watchOS dell’Apple Watch.

Per quanto riguarda i Mac, Gurman non specifica esplicitamente quali computer con macOS potrebbe annunciare Apple a giugno, ma elenca circa una mezza dozzina di dispositivi che sappiamo con certezza essere in cantiere. Quasi sicuramente non verranno tutti presentati davvero durante la WWDC, ma altrettanto probabilmente – un po’ alla volta – usciranno da qui al primo trimestre del 2024. Tra le varie cose, Apple lavora ad un nuovo MacBook Air da 15 pollici, un update di quello da 13 pollici e i nuovi MacBook Pro da 13 pollici. Ricordiamo che Apple deve anche presentare una nuova versione del Mac Pro, che è rimasto l’unico computer di Apple in commercio ad avere ancora un processore Intel (e non uno dei chip ‘Apple Silicon’ prodotti in-house).

La cattiva notizia è che, a prescindere da quale di questi prodotti farà capolino a giugno, probabilmente nessuno di loro girerà sui nuovi chip di prossima generazione di Apple, il M3, ma verranno invece forniti con processori M2.

Per quanto riguarda il software, che è il tradizionale focus della WWDC, si prevede che watchOS riceverà un “importante” aggiornamento che includerà un’interfaccia rinnovata. Al contrario, iOS, iPadOS, macOS e via dicendo non dovrebbero ricevere update importantissimi — anche se si parla dell’arrivo del sideloading sugli iPhone, ma solo in Europa.

La star dello spettacolo sarà probabilmente il nuovo visore per la realtà mista di Apple. Il dispositivo si chiamerà probabilmente “Reality Pro“, girerà su un nuovo sistema operativo Apple chiamato xrOS e verrà presentato durante un keynote interamente dedicato ad esso. A gennaio, Bloomberg ha riportato che il visore avrà funzioni avanzate come il rilevamento delle mani, il tracciamento degli occhi, il supporto per avatar digitali nelle chiamate FaceTime e una corona digitale che consentirà al visore di passare dalla realtà aumentata alla realtà virtuale. Sarà costoso, si prevede un prezzo di partenza di almeno 3000 dollari