Motorola RAZR LITE: quest’anno arrivano due foldable e uno sarà “economico”

Il mercato degli smartphone pieghevoli è in fermento e nel corso delle prossime settimane e mesi sono in programma diversi annunci particolarmente elettrizzanti. Così, dopo il leak sulle specifiche degli imminenti nuovi foldable di Vivo, ora è il turno di una nuova notizia che riguarda Motorola. Potenzialmente potrebbe cambiare le carte in tavola.

Secondo il novo tipster OnLeaks, Motorola starebbe lavorando a non una, bensì due nuove versioni del suo acclamato Motorola RAZR, uno smartphone pieghevole che si era distino non solo per l’eredità importante che raccoglie (quella dell’iconico clemshell dei primi anni 2000), ma anche per un “mini-display” estremamente più grande e funzionale di quello offerto dai telefoni della concorrenza.

Perché ci interessa? Perché il secondo Motorola RAZR in arrivo potrebbe essere una versione “Lite”. Depotenziata, in altre parole: con componenti (processore e fotocamere) leggermente meno performanti di quelli offerti sul modello flagship. Questo ovviamente comporterebbe un prezzo estremamente più aggressivo e, finalmente, potremmo trovarci di fronte al primo vero e proprio smartphone pieghevole proposto fin dal lancio ad un prezzo… impegnativo ma “umano”. Tra le varie rinunce che chi opterà per il RAZR Lite dovrà subire, si parla di uno schermo esterno più piccolo e di una batteria leggermente meno performante.

«Oggi posso rivelarvi che Motorola non lancerà un solo Razr quest’anno, ma ben due. Questo è il primo sguardo che possiamo dare al flip phone che, immagino, verrà proposto con il nome di Motorola RAZR Lite»,

si legge nel tweet pubblicato da OnLeaks. Prezzo e data di lancio sono ancora un’incognita. Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più.