Medicina estetica: Allergan Aesthetics inaugura centro di formazione

Allergan Aesthetics ha inaugurato il primo centro di eccellenza europeo e canadese per la formazione di medici estetici a Roma. Il centro, dedicato alla formazione teorica e pratica, fornirà corsi gratuiti per dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici e maxillo-facciali, che in futuro diventeranno esperti nella medicina estetica. Il nuovo spazio innovativo e tecnologico è stato realizzato in poco più di un anno da Allergan Aesthetics, la divisione di medicina estetica di AbbVie, ed è stato presentato alla stampa nella sede di Viale dell’Arte, nel quartiere Eur di Roma.

Il centro di eccellenza è stato realizzato per soddisfare le esigenze di medici e pazienti, ponendo l’innovazione al centro di tutto ciò che fa Allergan Aesthetics. Il comitato scientifico multidisciplinare di 21 esperti ha sviluppato un programma di formazione basato su 4 curricula complementari per accompagnare il percorso del medico, partendo dalle conoscenze metodologiche di base, indispensabili per le pratiche di medicina estetica, fino alle competenze più avanzate di business management.

Il centro offre ai discenti la possibilità di utilizzare sale dedicate alla formazione face-to-face, alle live injection e dotate delle più avanzate tecnologie. L’obiettivo è quello di formare al meglio i professionisti sanitari, garantendo elevati standard di sicurezza grazie alle oltre 11 tipologie di corsi e workshop interattivi diversi per una formazione completa.

Il direttore dell’Allergan Medical Institute (Ami), Djordje Stojic, ha evidenziato che il centro di eccellenza rappresenta l’evoluzione pionieristica dell’attività di formazione di Ami. Grazie al centro, i professionisti sanitari entreranno in un network fondato sulla condivisione e conoscenza scientifica.

Allergan Aesthetics, da sempre impegnata nell’innovazione per la formazione e l’innovazione delle sue soluzioni, punta ad una medicina estetica moderna, sicura e personalizzata. Investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per mettere il paziente al centro di tutto ciò che fa. Il nuovo Allergan Aesthetics Center of Excellence rappresenta un passo avanti per la medicina estetica e per la formazione di qualità, in grado di avere un impatto significativo sulla vita dei pazienti, che Allergan Aesthetics mette sempre al centro delle proprie attenzioni, investendo con orgoglio nella formazione e nell’innovazione dei prodotti. Il centro di eccellenza è un luogo unico dove i professionisti sanitari potranno creare un network di professionisti, scambiarsi informazioni e conoscenze per una formazione avanzata al servizio dei pazienti.