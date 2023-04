Malattie della pelle: arriva il tool “Chiedi a Serena”

AbbVie ha lanciato il servizio “Chiedi a Serena”, un nuovo tool per prenotare una visita medica per chi soffre di dermatite atopica, psoriasi, artrite psoriasica e idrosadenite suppurativa. Grazie al patrocinio di Andea e Apiafco, l’assistente virtuale aiuta il paziente nella ricerca del centro specializzato più vicino alle proprie esigenze. La ricerca dello specialista e la prenotazione della visita sono momenti delicati per il paziente, che rendono necessari tutti gli strumenti e il supporto possibili. Il progetto “Chiedi a Serena” realizzato da AbbVie con Paginemediche ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie croniche dermatologiche.

Tramite operatori qualificati, il servizio aiuterà i pazienti a individuare i centri specializzati più vicini a loro, fornendo tutte le indicazioni su come prenotare una visita. Le persone interessate al servizio, munite di impegnativa del medico di famiglia, possono accedere dalla pagina trovauncentro.paginemediche.it e contattare Serena al numero dedicato o tramite la chat per prenotare una visita medica presso un centro di dermatologia universitario o ospedaliero.

Un operatore contatterà il Centro prenotazioni uniche della regione di riferimento e, successivamente, invierà conferma al paziente con la data e l’orario dell’appuntamento. Il servizio “Chiedi a Serena” è stato accolto positivamente dalle associazioni di pazienti, che vedono in questa iniziativa un valido supporto per il proprio percorso di cura.

L’assistente virtuale accompagna coloro che soffrono di malattie della pelle nella ricerca del centro specializzato più vicino alle proprie esigenze e nella prenotazione della visita medica. La partnership tra AbbVie e Paginemediche dimostra l’impegno delle due aziende nel migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie croniche dermatologiche, offrendo loro soluzioni innovative e tecnologiche per facilitare l’accesso alle cure mediche specialistiche.