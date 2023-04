La Volkswagen ID.7 detronizzerà la Tesla Model 3? Da Milano a Roma senza mai ricaricare

Volkswagen ha svelato la sua nuova ammiraglia elettrica, la ID.7 una berlina di fascia premium che, secondo The Verge, potrebbe dare parecchio filo da torcere a Tesla. Dopo averla anticipata al Consumer Electronics Show di quest’anno, oggi l’ID.7 ha fatto il suo debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Shanghai.

VW sta ancora tenendo segreti alcuni dettagli fondamentali; soprattutto, non sappiamo ancora quanto costerà. In assenza di questa informazione, diventa ovviamente difficile capire se la VW ID.7 ha davvero le carte in regola per detronizzare la Tesla Model 3 dalla classifica degli EV più vendute al mondo. Di certo c’è che entro la fine del 2023 entrerà in vendita in Cina, mentre nel 2024 arriverà anche negli USA.

L’abitabilità del veicolo viene definita come spaziosa, inoltre è stato fatto un lavoro importante per ottimizzare autonomia e aerodinamica. Si parla di una batteria da 86 kWh che dovrebbe offrire un’autonomia di 700Km con una singola ricarica. Il modello entry-level avrà, invece, una batteria da 77 kWh per un totale di 615 Km. In entrambi i casi, più che sufficiente per fare Milano – Roma senza soste.

L’ID.7 supporta anche la ricarica rapida a 170 kW, ma si parla già di un modello premium, l’ID.7 Pro, che supporterà la ricarica a 200 kW.

L’ID.7 si basa sul concept ID Aero, presentato l’anno scorso come un modello destinato alla produzione in Cina. Come il concept, la nuova EV poggerà sulla piattaforma modulare MEB, alla base degli altri modelli della famiglia ID. come l’ID.4 e l’ID Buzz.