La Sirenetta: il film sarà il più lungo remake live-action Disney

Online è stato diffuso il minutaggio complessivo de La Sirenetta è si parla di ben 2 ore e 15 minuti di durata. In questo modo il film sarà il più lungo remake live-action fino ad ora realizzato dalla Disney.

Giusto per fare un confronto La Bella e La Bestia ha una durata di due ore e 8 minuti, mentre Aladdin 2 ore e minuti. Invece Il Re Leone ha una durata complessiva di 118 minuti. Tutto ciò è da rapportare anche alla lunghezza del film animato originale, che nel caso de La Sirenetta durava 84 minuti.

In questo adattamento live-action de La Sirenetta vedremo la cantante e attrice Halle Bailey (grown-ish) nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) che fa il principe Eric, Noma Dumezweni (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo della regina Selina, Art Malik (Homeland – Caccia alla spia) nel ruolo di Sir Grimsby, e con il premio Oscar Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) nel ruolo di Re Tritone e la due volte candidata all’Academy Award Melissa McCarthy (Copia originale, Le amiche della sposa) che fa Ursula.