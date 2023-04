Il caso Alex Schwazer: ecco il video su come l’atleta si procurava il doping

Netflix Italia ha diffuso uno dei video salienti di tutta la docuserie Il caso Alex Schwazer: nel filmato viene raccontato di come l’atleta marciatore si andasse a procurare il doping nel periodo in cui aveva alterato le proprie performance.

Ecco il filmato.

Nel video lo stesso Alex Schwazer racconta di come da solo si recasse in Turchia per procurarsi l’Epo. Il racconto di Schwazer fa notare tutto il dramma della situazione, considerando che lo stesso atleta, ad un certo punto, arrivi a domandarsi cosa lo stesse spingendo all’interno di quella spirale negativa.

La serie Il caso Alex Schwazer è suddivisa in quattro episodi, e mostra il percorso del marciatore, dal trionfo a Pechino 2008 fino al buio della sua prima squalifica, e della sua risalita per la rincorsa verso le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Ma in tutto ciò viene mostrato anche di come ci sia un’ombra che abbia tramato per impedire il suo ritorno alle gare. Il tutto si chiude con il processo e la lotta per l’assoluzione.