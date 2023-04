I dettagli sui cambiamenti del microbiota intestinale scoperti da uno studio italiano

Dalla nascita in poi, il tratto intestinale è colonizzato da una moltitudine di batteri, virus, funghi e protozoi, collettivamente noti come microbiota intestinale. La composizione del microbiota intestinale cresce e si modifica nei primi mesi e anni di vita e l’alterazione del suo sviluppo è associata a condizioni successive, come asma, malattie infiammatorie dell’intestino e diabete di tipo 1. Il professor Vincenzo Di Pilato, ricercatore dell’Università di Genova, ha dichiarato: “Dato che lo sviluppo del microbiota intestinale è fondamentale per la salute in età avanzata, è fondamentale imparare tutto il possibile su come matura questo insieme di microbi“. Il professor Di Pilato e i colleghi dell’Università di Firenze e dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia stanno seguendo i cambiamenti del microbiota intestinale nei primi tre anni di vita (studio CI.EMME). I risultati da 0 a 3 mesi di età saranno presentati al trentatreesimo Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID 2023, Copenaghen, 15-18 aprile).

Lo studio