Gli uccelli morti prendono nuova vita: Ricercatori del Nuovo Messico sviluppano droni per uccelli tassidermici

Un team del New Mexico Institute of Mining and Technology di Socorro sta prendendo uccelli conservati attraverso la tassidermia e li sta trasformando in droni per studiare il volo. Il dottor Mostafa Hassanalian, professore di ingegneria meccanica a capo del progetto, aveva scoperto che gli uccelli artificiali e meccanici non avevano dato i risultati che cercava. “Ci è venuta l’idea di usare… uccelli morti e trasformarli in un drone”, ha detto. “Facciamo reverse engineering”. I droni per uccelli tassidermici – attualmente in fase di sperimentazione in una gabbia appositamente costruita presso l’università – possono essere utilizzati per comprendere meglio la formazione e i modelli di volo degli stormi. Questo, a sua volta, può essere applicato all’industria aeronautica, ha detto Hassanalian. Brenden Herkenhoff, dottorando presso il New Mexico Tech, concentra la sua ricerca sulla colorazione e sull’efficienza del volo.

Mentre molti pensano al colore di un uccello come ad una caratteristica per attirare le femmine o per mimetizzarsi, Herkenhoff sta studiando come il colore influisca sull’efficienza del volo. “Abbiamo fatto degli esperimenti e determinato che per i nostri aerei ad ala fissa, l’applicazione di un certo colore può cambiare l’efficienza di volo. Crediamo che lo stesso valga per gli uccelli”, ha dichiarato. L’attuale prototipo di uccello tassidermico vola per un massimo di soli 20 minuti; quindi, la prossima fase consiste nel capire come farlo volare più a lungo e condurre test in natura tra gli uccelli vivi, ha detto Hassanalian a Reuters.