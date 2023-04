Come fermare il tempo: Benedict Cumberbatch protagonista della serie TV tratta dal libro

Tinker Tailor Soldier Spy è il titolo del progetto di miniserie TV che avrà come protagonista Benedict Cumberbatch. Si tratta di un adattamento dal romanzo di Matt Haig, dal titolo How To Stop Time, in Italia intitolata Come Fermare il Tempo, che mescola fantasy e sci-fi.

La miniserie sarà adattata in sei parti. Al centro del romanzo c’è il racconto di Tom, un uomo che ha una malattia molto rara che lo porta a invecchiare molto molto lentamente. Il personaggio fa parte di un gruppo segreto di immortali, che cercano di stare uniti per evitare di essere perseguitati. Ma Tom violerà la regola più importante de gruppo, ovvero quella di evitare di innamorarsi.

Il progetto sarà realizzato da Studiocanal e diretto da Tomas Alfredson. Alla sceneggiatura è stato chiamato D.C. Moore (Killing Eve), con la produzione che spetterà a Studiocanal, ed alla Sunnymarch di Benedict Cumberbatch.