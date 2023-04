1923: Helen Mirren descrive il suo rapporto con Harrison Ford

Helen Mirren ed Harrison Ford sono i protagonisti di 1923, la serie spin-off di Yellowstone. Di recente l’attrice ha parlato della sua esperienza al fianco dell’interprete di Indiana Jones.

Ecco osa ha raccontato a riguardo:

Harrison è così, voglio dire, ho già lavorato con lui tanti anni fa, abbiamo fatto il marito e la moglie in Mosquito Coast, quando lui era una grande star al massimo della sua carriera. Si tratta di una figura così importante all’interno del storia del Cinema. Però è una persona fantastica, ed è stato bellissimo tornare a lavorare insieme, è stato come se non fossero trascorsi così tanti anni di distacco dalla nostra ultima performance insieme. Sembravamo gli stessi marito e moglie di prima. Non riesco a dire nient’altro su di lui, se non che si tratta di una persona meravigliosa.