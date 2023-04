Strange Way of Life di Almodóvar, con Ethan Hawke e Pedro Pascal, sarà a Cannes

MUBI (distributore globale, servizio di streaming e società di produzione) ha acquisito per l’Italia e per l’America Latina tutti i diritti dell’attesissimo nuovo cortometraggio del Maestro Pedro Almodóvar, Strange Way of Life. L’anteprima mondiale avverrà al prossimo Festival di Cannes, dove sarà presentato Fuori Concorso, per poi arrivare successivamente in Italia e in America Latina.

Diretto da Pedro Almodóvar (Madres Paralelas, Tutto su mia madre), presentato da Saint Laurent by Anthony Vaccarello e prodotto da El Deseo, Strange Way of Life è interpretato dai celebri Ethan Hawke (First Reformed, Prima dell’Alba) e Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian). Il cortometraggio, girato nel deserto di Tabernas, in Almeria, racconta di due uomini che si ritrovano dopo ben venticinque anni.

Le musiche sono di Alberto Iglesias, i costumi di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, anche produttore associato del progetto. Il cast include anche giovani talenti come Jason Fernández, José Condessa, George Steane e Manu Ríos, oltre ad attori come Pedro Casablanc e Sara Sálamo.

Strange Way of Life è il secondo cortometraggio in lingua inglese di Almodóvar, dopo The Human Voice del 2020, interpretato da Tilda Swinton.

Sinossi:

Il ranchero Silva (Pedro Pascal) attraversa il deserto a cavallo, per andare a trovare il suo vecchio amico Jake (Ethan Hawke), sceriffo di Bitter Creek che non vede da venticinque anni. Ne seguirà una serata di confidenze, ricordi e riconciliazioni. Tuttavia, il giorno seguente, la rivelazione che entrambi hanno un collegamento con un crimine accaduto nella zona, suggerisce che il loro incontro è qualcosa di più che un semplice viaggio nella memoria.

