La Sirenetta: Halle Bailey parla dell’importanza del film originale in un video

Ecco una featurette da La Sirenetta in cui Halle Bailey parla dell'importanza di questa storia per la sua formazione.

Online è stata diffusa una featurette relativa a La Sirenetta, il film live-action Disney che uscirà a breve nelle sale cinematografiche. Nel filmato troviamo i protagonisti della produzione che raccontato dell’importanza del progetto.

Ecco il filmato.

Nella featurette la protagonista Halle Bailey racconta di come il suo mondo sia cambiato dopo aver visto da piccola la versione animata de La Sirenetta. Il regista Rob Marshall ha parlato di una storia potente, e di come Halle Bailey abbia offerto una performance in grado di alzare il livello di tutta la produzione. Mentre la Ursula di Melissa McCarthy è stata definita “divertente ma allo stesso tempo terrorizzante”.

Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Awards Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin), con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Entrambi hanno parlato nella featurette della loro esperienza.