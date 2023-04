Guardiani della Galassia Vol. 3: due nuovi teaser con scene inedite

Tra tutti i personaggi del Marvel Cinematic Universe ce ne sono alcuni a cui il pubblico è in assoluto più affezionato: sicuramente fra di loro annoveriamo i Guardiani della Galassia, protagonisti di alcuni momenti davvero memorabili. Alcuni di questi sono rivisti nei due nuovi teaser ufficiali, “Final Tour” e “Greatest Hits” che al di là dei riferimenti musicali danno anche un’idea dell’epicità di questa nuova pellicola, volta a chiudere il cerchio sulle avventure del supergruppo (perlomeno con questa formazione).

Nel nuovo film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3 l’idolatrato gruppo di improbabili supereroi si sta ambientando su Knowhere, loro nuova base: non passa però molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvargli la vita, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Il film è interpretato dai ben noti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale in inglese, Sean Gunn, e le new entry nel cast Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova.

Guardiani della Galassia: Volume 3 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.

