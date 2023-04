Fondo tematico Piani Urbani Integrati: nuova iniziativa del PNRR

Lanciata un’ottima opportunità per gli investitori interessati alla rigenerazione urbana in Italia al fine di attuare progetti sostenibili.

Il Fondo tematico Piani Urbani Integrati è un’ottima iniziativa per la rigenerazione urbana in Italia. Grazie ai 257 milioni di euro messi a disposizione, si darà la possibilità ai privati o ai partenariati pubblico-privati di attuare progetti coerenti con quelli già finanziati nelle Città Metropolitane dal PNRR Piani Urbani Integrati. Questo fondo mira a sostenere la rigenerazione urbana, la transizione energetica, la coesione sociale e il recupero ambientale, attraverso sei macro aree di intervento.

In particolare, i progetti ammissibili dovranno essere conformi al principio Dnsh (Do not significant harm) ovvero non dovranno intralciare l’azione di mitigazione di cambiamenti climatici e non dovranno avere effetti negativi sul clima. Le richieste di supporto finanziario potranno essere presentate a partire dal 14 aprile 2023, e la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025.

Il Fondo tematico PUI è costituito all’interno del “Fondo di Ripresa e Resilienza Italia” e la sua gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Questo fondo mira a promuovere la rigenerazione urbana, attrarre finanziamenti privati e garantire benefici a lungo termine di risanamento urbano. I soggetti che potranno accedere a questo fondo sono sia promotori privati che partenariati pubblico-privati, con la quota di partecipazione pubblica pari o inferiore al 50%.

Le sei macro aree di intervento sono: recupero ambientale e rivitalizzazione urbana, rivitalizzazione sociale ed economica nel contesto dei piani di sviluppo urbano integrato, azione per il clima e transizione verde, coesione e inclusione sociale, transizione digitale, e infine, il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo ed industriale.

Il supporto finanziario metterà a disposizione prodotti di prestito, equity o quasi equity, o prodotti aventi analoghe strutture o effetti. Per presentare le richieste di supporto finanziario, bisognerà fornire la descrizione dell’investimento o del progetto e l’indicazione del fabbisogno finanziario, oltre ad ogni altra documentazione indicata nelle apposite schede approntate dagli Intermediari Finanziari. La presentazione potrà avvenire online tramite i portali: fondopui.equiterspa.com e fondopianiurbaniintegrati.finint.com.