Splatoon 3: annunciato il nuovo splatfest a tema The Legend of Zelda

Nintendo ha annunciato un nuovo splatfest per Splatoon 3 tutto a tema The Legend of Zelda. Per celebrare l’arrivo della nuova avventura di Link, Nintendo ha scelto di dare vita a questo speciale cross-over con squadre ispirate alle tre parti della celebre triforza della serie Nintendo.

L’evento avrà inizio alle ore 01:00 di sabato 6 maggio e terminerà alle 01:00 di lunedì 8 maggio 2023 e vedrà i giocatori divisi, come di consieto, in tre squadre a tema: “Forza“, “Saggezza“, “Coraggio“.

Prepare for the launch of The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom with a special Splatoon x The Legend of #Zelda Splatfest in #Splatoon3!

Splat it out for Power, Wisdom, or Courage from 06/05 to 08/05!

Get the deets: https://t.co/WnVROb7vGV pic.twitter.com/Lx9cIkobeD

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 14, 2023