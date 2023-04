Redfall: nuovo trailer presenta Remi e il robot Bribon

Redfall è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay dedicato a Remi e al suo compagno robotico Bribon. Remi viene descritta dal team come una brillante ingegnera e specialista di robotica. Grazie alla sua esperienza nel campo della robotica, ha visitato molte basi della guardia costiera per addestrare gli altri membri all’utilizzo di tecnologie di ricerca e soccorso operate da remoto. È così che è finita a Redfall.

Il filmato, che trovate qui sotto, mostra le abilità di Remi che all’occorrenza potrà essere sfruttata anche come personaggio di supporto. Nel gioco, Remi sarà inoltre accompagnata anche dal suo fedele robottino Bribon progettato per fungere da esca, da copertura e da attacco.

Annunciato in occasione dell’evento di Microsoft del 2021, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin, che potrete giocare sia in solitaria che con un assetto multiplayer cooperativo per un massimo di quattro utenti. Potrete scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 2 maggio 2023. Il gioco, inoltre, sarà incluso sin dal lancio nel catalogo del Game Pass.